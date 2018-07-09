Глава Минтруда заверил, что рост пенсий в России не остановится после 2024 года

Министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что рост пенсий не будет останавливаться и после 2024 года. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Пока мы считаем все, что до 2024 года. Хотя расчеты, безусловно, есть на перспективу. Посмотрим, это будет зависеть от того, насколько нам удастся реализовать текущие задачи», — сказал Топилин.

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Он отметил, что рост пенсий не может остановиться.

Ранее Топилин сообщил, что окончательное решение о темпах индексации пенсий в следующем году будет принято в четверг, 12 июля.

Он отметил, что на данный момент ведутся последние «настройки» с Минфином.

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов рассказал, что пенсии вырастут на 35% к 2024 году.