Юнкер надеется на улучшение отношений ЕС с США после встречи с Трампом

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер выразил надежду на то, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом поможет улучшить понимание между Евросоюзом и США в сфере торговли. Об этом сообщает РИА «Новости».

«До конца июля я поеду в Вашингтон, я буду говорить с американским президентом по торговым вопросам. Надеюсь, мы сможем улучшить наш уровень понимания в этой сфере», — сказал Юнкер.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что протекционизм США приведет к глобальным последствиям.

Он подчеркнул, что мир наблюдает за внешней торговой политикой США, которые ввели новые пошлины, направленные на импорт товаров из ряда стран.