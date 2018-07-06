«Известия»: власти пересмотрят содержание потребительской корзины

Минтруд намерен пересмотреть содержание потребительской корзины в пользу продуктов здорового питания. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад ведомства.

Уточняется, что в целях оздоровления нации и улучшения качества жизни министерство намерено сократить количество круп и мучного, увеличив при этом долю фруктов, овощей и других полезных продуктов в наборе.

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По мнению экспертов, цена минимального набора продуктов может подняться максимум на 30%.

Ранее сообщалось, что россиян ожидает увеличение нормы потребления рыбы и рыбопродуктов в потребительской корзине.