Глава ЕП утвердил решение о предоставлении €1 млрд Украине

Глава Европарламента Антонио Таяни подписал решение о выделении Украине €1 млрд. Об этом в твиттере сообщил представитель Киева при Евросоюзе Михаил Точицкий.

По его словам, Таяни подписал решение ЕП и Совета Европы о предоставлении макрофинансовой помощи Украине в размере €1 млрд.

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Он также поблагодарил главу ЕП и ЕС за помощь Украине.

Ранее сообщалось, что Совет ЕС окончательно одобрил выделение Украине макрофинансовой помощи на €1 млрд.

В конце июня глава Нацбанка Украины Яков Смолий заявил, что финансовые резервы позволяют стране расплачиваться по долгам до конца 2020 года.