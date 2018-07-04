Минсельхоз оценил потери АПК от подорожания топлива

Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев заявил, что потери сельхозпроизводителей от повышения цен на горюче-смазочные материалы составили 10-11 млрд руб. за полгода. Об этом сообщает RNS.

«При решении о том, что часть затрат, которые понесли сельхозпроизводители из-за увеличения цены на ГСМ, будет компенсироваться. По нашим расчетам, с января по июль, они составили 10-11 млрд рублей», — сказал Патрушев.

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Он усомнился, что получится полностью компенсировать все потери.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что готов поддержать меру о возмещении убытков производителям сельскохозяйственной продукции из-за подорожания топлива.