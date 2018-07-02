В России могут ввести ответственность за перепродажу украденных лекарств
Глава Росздравнадзора Михаил Мурашко предложил ввести ответственность за перепродажу украденных лекарств. Об этом сообщает RNS.
«Нужно вносить обязательную ответственность за продажу ранее проданного лекарства. Доказывать, что было фальсифицировано, недоброкачественное — это бессмысленный процесс. Раз оно уже было продано, оно фактически повторно продаваться не может», — сказал Мурашко.
Реклама
Ранее глава Росздравнадзора сообщил, что введение маркировки лекарственных препаратов в России позволило выявить правонарушения на сумму свыше 500 млн руб.
Он также добавил, что введение маркировки привело к созданию реестра лицензий медицинско-фармацевтических организаций.