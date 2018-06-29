СМИ назвали имена российских миллиардеров, приглашенных на инаугурацию Трампа

Несколько миллиардеров, имеющих тесные связи с Россией, присутствовали на закрытых мероприятиях по случаю инаугурации президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает американский телеканал ABC News со ссылкой на полученный список гостей.

В список гостей закрытых торжественных мероприятий по случаю инаугурации Трампа были включены Виктор Вексельберг, чье имя внесено в санкционный список США, его американский родственник Эндрю Интрейтер, Леонид Блаватник, Александр Машкевич и Александр Шусторович. Отмечается, что бизнесмены получили «беспрецедентный доступ» к внутреннему окружению Трампа.

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Помимо этого, по меньшей мере, один из миллиардеров был приглашен на традиционный инаугурационный обед в зале Капитолия. По словам источника, знакомого с мероприятиями, Вексельберг и Интратер сидели на ужине рядом с [бывшим личным адвокатом президента США] Майклом Коэном и его семьей.

Телеканал сообщает со ссылкой на трех источников, что присутствие бизнесменов привлекло внимание федеральных следователей, который занимаются «российским делом» о предполагаемом вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году.

Ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп не будет помиловать фигурантов «российского дела».