Новак пригласил главу минэнерго США на Российскую энергетическую неделю

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что пригласил своего американским коллегу Рика Перри на Российскую энергетическую неделю. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он пригласил Перри на международный форум по энергоэффективности и развитию энергетики, который пройдет в Москве, в ходе встречи с ним в Вашингтоне.

Реклама

Однако, Новак не уточнил принял ли Перри его приглашение.

Ранее Новак заявил, что обсудил с Перри строительство газопровода «Северный поток — 2».

27 июня премьер-министр Дании Ларс Люкке Расмуссен заявил, что правительство страны планирует задержать реализацию проекта «Северный поток — 2».