Источник сообщил подробности следующей встречи ОПЕК+

Встреча министерского комитета ОПЕК+ состоится в столице Азербайджана — Баку — в январе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на нескольких источников.

«Заседание мониторингового комитета в Баку будет в январе. Это уже решено», — сказал один источник.

Реклама

В свою очередь другой собеседник подтвердил данную информацию.

«Да. А заседание комитета в Алжире будет 22-23 сентября», — сказал он.

Ранее министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих сообщил, что ОПЕК предложила России стать страной-наблюдателем в организации.

ОПЕК одобрила вступление Республики Конго в организацию. Помимо Конго, в состав ОПЕК входят 14 стран: Алжир, Ангола, Венесуэла, Габон, Иран, Ирак, Кувейт, Катар, Ливия, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Саудовская Аравия, Экваториальная Гвинея и Эквадор.