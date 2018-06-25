Минфин рассказал об отмене в России зарплатного рабства

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Замминистра финансов Алексей Моисеев заявил, что россияне уже сейчас могут самостоятельно выбирать, на карточку какого из российских банков они хотят получать зарплату. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как стало известно, первый зампред Банка России Сергей Швецов рассказал, что компании должны предлагать своим сотрудникам не один, а сразу несколько банков в качестве зарплатного.

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«Зарплатное рабство мы отменили уже давно, и вы имеете полное право написать заявление и получать зарплату на карту любого банка. Другое дело, что не все хотят предпринимать для этого усилия», — сказал Моисеев, комментируя инициативу Швецова.

Ранее сообщалось, что задолженность по зарплате в России снизилась более чем на 6%.