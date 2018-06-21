Московская область устроила роуд-шоу в Германии

Московская область устроила роуд-шоу для германского бизнеса, которое началось с конференции «Российско-германский экономический диалог – возможности для немецких компаний в российских регионах» в Дортмунде, сообщает министерство инвестиций и инноваций региона. Цель мероприятия – информирование потенциальных инвесторов об инвестпроектах, условиях размещения на промышленных площадках, налоговых льготах и мерах поддержки.

«Могу сказать, что у нас есть высокая заинтересованность от компаний, производящих трубы, от компаний, которые занимаются ремонтом, ЖКХ, от двух медицинских компаний, которые также рассматривают возможность локализации. Для немецких компаний важна не только локализация в Московской области, но и в том числе размещение предприятий, которые занимались бы производством для третьих стран, у которых достаточно большой рынок сбыта», — сказал зампред правительства, министр инвестиций и инноваций Московской области Денис Буцаев.

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Кроме того, в ходе визита обсуждались дополнительные инвестиции компании WILO SE, которая занимается производством энергосберегающих насосов и насосных систем для водоснабжения, водоотведения, отопления, кондиционирования воздуха и других промышленных применений. У WILO два года назад открылось производство насосов в Ногинске, в октябре с компанией заключен СПИК (специальный инвестиционный контракт), согласно которому она расширят производство и будет увеличивать локализацию продукции.

«Компания также зарезервировала дополнительную территории в индустриальном парке DEGA, это также Ногинский район. И компания, в случае принятия решения о расширении производства, будет использовать эту территорию», — добавил Буцаев.

Дополнительные инвестиции WILO оцениваются в €30 млн. «Мы сейчас думаем о стратегическом партнерстве, например, с «Росатомом». Если это будет работать, то конечно, надо будет делать большие инвестиции», - указал гендиректор «Вило Рус» Йенс Даеллендоерфер.