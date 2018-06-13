Госдума: правительственный час с Козаком по ценам на бензин не состоится

Запланированный на 21 июня правительственный час с участием вице-премьера Дмитрия Козака не состоится, заявил первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков, передает РИА «Новости».

«Мы вели переговоры с правительством относительно 21 числа. У нас, к сожалению, не получается никак в силу того, что в этот день будет у нас доклад уполномоченного по правам человека, потом выступление президента Южной Кореи и так далее. А раньше рассматривать нет смысла, потому что, во-первых, решение еще не принято до конца в части налогового регулирования, и мониторинг тоже не завершен», — сказал Жуков.

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Жуков также предложил направить обращение в правительство с целью получения письменных ответов с описанием причин роста на бензин и действий, которые предпринимаются для решения этой проблемы.

Ранее сообщалось, что в правительство внесли законопроект об НДД и снижении акцизов на бензин.