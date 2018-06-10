Уличенный в связях с Россией спонсор Brexit: мы не российские шпионы

Британский бизнесмен Аррон Бэнкс, который был одним из спонсоров кампании Brexit, заявил, что не видит ничего особенного во встречах с российским послом в Британии Александром Яковенко, передает Reuters.

Ранее газета The Sunday Times написала, что Бэнкс провел две «тайных» встречи с Яковенко, на которых обсуждались участие бизнесмена в сделке, которая касается золотых рудников в Сибири.

Реклама

«В моей жизни еще никогда не случалась столь подтасованная история. Да, у нас было две встречи с российским послом, связанные с бизнес-соглашением. И что с того?», — сказал Бэнкс.

Он отверг подозрения в том, что Яковенко якобы выделил российские деньги на кампанию в поддержку выхода Великобритании из состава Европейского союза. По его словам, такое предположение является «полным абсолютным мусором». Также Бэнкс добавил, что проводил встречи с представителями Госдепа и пошутил, что из-за них его теперь можно считать и российским, и американским шпионом.