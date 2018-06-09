Авиакомпаниям выплатят компенсации за перевозку пассажиров «Саратовских авиалиний»

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что ведомство выплатит компенсации авиакомпаниям за перевозку пассажиров «Саратовских авиалиний». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Авиакомпании просто получат возмещение своих расходов по так называемым манифестам прерванного полета. Компании, которые перевозят сейчас по билетам «Саратовских авиалиний», оформляют манифест прерванного полета и в соответствии со стоимостью своей перевозки получат компенсации от Росавиации», — сказал Нерадько.

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Ранее сообщалось, что пять авиакомпаний будут перевозить пассажиров «Саратовских авиалиний».

Уточняется, что перевозки пассажиров авиакомпании «Саратовские авиалинии» будут осуществляться до 13 июня 2018 года включительно.