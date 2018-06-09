Росавиация рассказала об условии выдачи сертификата новым «Саратовским авиалиниям»

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что новым «Саратовским авиалиниям» для получения сертификата эксплуатанта необходимо обновить парк самолетов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Выходить с тем же «багажом», когда мы видели, какие осуществляются недостатки в области обеспечения безопасности полетов, на мой взгляд, несерьезно. Но тем не менее собственник авиакомпании заявлял о том, что он изменит подходы в руководстве авиакомпании. Если это произойдет, то заявка имеет шанс быть рассмотренной и получить положительное заключение», — сказал Нерадько.

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Ранее сообщалось, что акционер авиакомпании «Саратовские авиалинии» подал заявку в Росавиацию на создание новой авиакомпании с прежним названием.

Уточняется, что если акционер получит одобрение на создание авиакомпании, в регионе сохранятся квалифицированные рабочие места.