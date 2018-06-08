Трамп рассказал о пошлинах Канады в 270%

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада ввела пошлины в 270% на американские молочные продукты.

«Канада взимает с США тариф на 270% на молочные продукты! Они не говорили вам об этом, не так ли? Это нечестно по отношению к нашим фермерам!», — написал Трамп в твиттере.

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Он также добавил, что ожидает выход США из «нечестных» торговых сделок со странами G7.

Ранее сообщалось, что министр финансов США Стивен Мнучин призвал Трампа исключить Канаду из списка стран, в отношении которых были введены пошлины на импорт стали и алюминия.

Мнучин пояснил, что причиной исключения Канады может быть положительное сальдо США и Канады в торговле