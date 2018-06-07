Набиуллина сообщила о планах по ставке ЦБ

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ пока может обойтись без повышения ключевой ставки. Об этом сообщает РИА «Новости».

«У нас политика, несмотря на снижения ставок, которые происходили, еще остается умеренно жесткой, поэтому у нас вот этот люфт — мы можем пока обойтись без повышения ставки», — сказала Набиуллина.

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Она также отметила, что регулятор может начать медленнее снижать ставку, если понадобится.

Ранее первый зампред Банка России Ксения Юдаева сообщила, что ЦБ на данный момент видит факторы как в сторону снижения ключевой ставки в июне, так и в сторону ее сохранения.

Она также добавила, что ключевая ставка по мере возвращения инфляции к 4% будет превышать ее на 2-3 процентных пункта для сохранения привлекательности рубля.