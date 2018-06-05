«Газпром» прокомментировал информацию об аресте активов в Голландии

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«Газпрому» известно о предпринимаемых попытках «Нафтогаза» по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража. Об этом говорится в сообщении «Газпрома», поступившем в «Газету.Ru».

«Газпрому» стало известно, что «Нафтогаз Украины» на территории Королевства Нидерланды предпринимает действия по принудительному исполнению решения Стокгольмского арбитража от 28 февраля 2018 года по разбирательству в отношении транзитного контракта», — заявили в компании.

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Также в «Газпроме» отметили, что компания будет защищать свои права в соответствии с применимым законодательством.

Ранее сообщалось, что суд арестовал голландские активы «Газпрома» для выплаты $2,6 млрд «Нафтогазу» по иску Стокгольмского арбитража.