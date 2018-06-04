Рубль растет на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль растет.

В частности, курс доллара снизился на 9 коп. и составил 62,1 руб.

Курс евро упал на 2 коп., до 72,55 руб.

Августовский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,09%, до $76,72 за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на пятницу, вырос на 13,77 коп., до 72,71 руб., курс доллара увеличился на 18,68 коп., до 62,20 руб., следует из данных ЦБ.

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Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла по сравнению с показателем на пятницу на 16,47 руб., составив 66,93 руб.

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