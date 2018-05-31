Власти Германии сообщили о готовности контрмер против новых пошлин США

Контрмеры в ответ на пошлины США на сталь и алюминий уже подготовлены. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление правительства Германии.

«Решение президента США не предоставлять долгосрочного исключения (из действия пошлин) теперь будет детально проанализировано в ЕС. ЕС провел необходимую подготовку, чтобы быть в состоянии реагировать соответствующими контрмерами», — заявило правительство.

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Ранее министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что США введут пошлины на импорт алюминия и стали из Канады, Мексики и Европейского союза с 1 июня.

Как стало известно, ЕС откроет дело в ВТО против пошлин США.