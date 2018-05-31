Юнкер рассказал об ответе ЕС на пошлины США

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что Европейский союз введет ответные меры на пошлины США на европейскую сталь и алюминий. Об этом сообщает Reuters.

«Это плохой день для мировой торговли. Таким образом, мы немедленно представим документ в ВТО и объявим об ответных мерах в ближайшие часы», — сказал Юнкер.

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Он также назвал действия США совершенно неприемлемыми.

Ранее министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что США введут пошлины на импорт алюминия и стали из Канады, Мексики и Европейского союза с 1 июня.

Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно в конце марта текущего года. Для некоторых стран, включая ЕС, их действие приостановлено до июня.