Франция пообещала США единый и твердый ответ Европы на пошлины

Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что Европа даст единый и твердый ответ США в случае введения пошлин на сталь и алюминий. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Это решение (введение пошлин на сталь и алюминий), я повторяю, будет неоправданным и опасным. В этом случае Европа сделает выводы из этого решения и в ответ примет соответствующие меры — единые и твердые», — сказал Ле Мэр.

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Ранее сообщалось, что власти Соединенных Штатов введут ввозные пошлины на сталь и алюминий из Европейского Союза (ЕС) 31 мая.

Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно в конце марта текущего года. Для некоторых стран, включая ЕС, их действие приостановлено до июня.