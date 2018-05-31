WSJ: США определились с датой введения пошлин на импорт стали и алюминия из ЕС

Власти Соединенных Штатов введут ввозные пошлины на сталь и алюминий из Европейского Союза (ЕС) в четверг, 31 мая. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Сообщается, что об этом решении объявит администрация президента США Дональда Трампа. При этом источник газеты отметил, что планы американской администрации могут измениться в последний момент, если США и ЕС придут к компромиссу в последний момент.

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Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно в конце марта текущего года. Для некоторых стран, включая ЕС, их действие приостановлено до июня.

Ранее сообщалось, что США предложили ЕС сократить на 10% экспорт стали и алюминия.