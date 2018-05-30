ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики
Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз по росту мировой экономики в 2018 году до 3,8%. Об этом сообщается на сайте ОЭСР.
Также стало известно, что организация оставила неизменным прогноз роста реального ВВП США в 2,9%.
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По данным ОЭСР роста реального ВВП России в 2018 году составит 1,8%.
Ранее глава Минэкономразития Максим Орешкин сообщил, что есть риски замедления роста российской экономики до 1%.
Он подчеркнул, что рост импорта на данный момент составляет около 20-30% в год.
Министр отметил, что рост импорта таким темпом может достичь определенных ограничений.