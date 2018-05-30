ОЭСР ухудшила прогноз роста мировой экономики

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ухудшила прогноз по росту мировой экономики в 2018 году до 3,8%. Об этом сообщается на сайте ОЭСР.

Также стало известно, что организация оставила неизменным прогноз роста реального ВВП США в 2,9%.

Реклама

По данным ОЭСР роста реального ВВП России в 2018 году составит 1,8%.

Ранее глава Минэкономразития Максим Орешкин сообщил, что есть риски замедления роста российской экономики до 1%.

Он подчеркнул, что рост импорта на данный момент составляет около 20-30% в год.

Министр отметил, что рост импорта таким темпом может достичь определенных ограничений.