Рубль не определился с динамикой на открытии торгов

На открытии торгов на Московской бирже рубль торгуется разнонаправленно.

В частности, на 10.00 мск курс доллара снизился на 11 коп. и составил 62,71 руб.

Курс евро вырос на 21 коп., до 72,62 руб.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent снижался на 0,05%, до $75,45 за баррель.

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Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на среду, снизился на 30,53 коп., до 72,52 руб., курс доллара увеличился на 37,1 руб., до 62,64 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на среду, выросла по сравнению с показателем на вторник на 6,67 коп., составив 67,09 руб.

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