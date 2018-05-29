Мэр Москвы сравнил отношения города и бизнеса с брачным контрактом

Мэр Москвы Сергей Собянин сравнил отношения властей столицы и бизнеса с брачным контрактом. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Знаете, отношения города и бизнеса были исторически непростыми и их можно сравнить с брачным контрактом», — сказал Собянин.

Собянин подчеркнул, что от такого брака есть какая-то выгода. Он также отметил, что власти делают все для улучшения условий ведения бизнеса.

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Ранее мэр рассказал, что количество предпринимателей в столице увеличилось в полтора раза за несколько лет.

По его словам, в Москве за последние годы произошли фундаментальные сдвиги в развитии бизнеса.