«Ъ»: в «Русале» обсуждают разрыв акционерных соглашений

Совладельцы «Русала» обсуждают возможный разрыв акционерного соглашения между En+, Sual Partners и Glencore. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Уходящих из совета директоров «Русала» представителей En+ Олега Дерипаски (48,13% акций компании) должны заменить в качестве исполнительных директоров региональные менеджеры и мастера с заводов «Русала» (шесть человек)», — сообщает издание.

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В «Русале» пояснили, что избрание представителей заводов в совет директоров предложил Горно-металлургический профсоюз.

Также стало известно, что на пост независимого неисполнительного директора вместо Олега Дерипаски могут взять Филиппа Мелфея.

Ранее сообщалось, что компания Дерипаски попросила у властей льготы.