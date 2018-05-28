Братьям Магомедовым продлили арест

Тверской суд Москвы принял решение о продлении до 5 августа ареста руководителю группы «Сумма» Зиявудину Магомедову и его брату Магомеду, которых обвиняют в организации преступного сообщества, мошенничестве и растрате. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Ходатайство следствия удовлетворить: продлить срок меры пресечения в виде содержания под стражей до 5 августа», — сказал судья Алексей Криворучко.

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Сообщается, что арест продлен для трех фигурантов дела, включая главу компании «Интэкс» Артура Максидова.

Таким образом, суд встал на сторону государственного обвинителя, следователя по особо важным делам МВД Николая Будило, который заявил, что подозреваемые сообщают следствию недостоверную информацию.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк подтвердила обвинения, которые выдвинули братьям Магомедовым. Также ранее сообщалось, что суд принял решение об аресте счетов группы «Сумма».