Корпорация МСП и АСИ презентовали итоги рейтинга лояльности заказчиков к субъектам МСП

Генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман рассказал участникам дискуссии о реализуемых мерах поддержки малых и средних предприятий, направленных на развитие сотрудничества с крупнейшими заказчиками с государственным участием и зарубежным бизнесом, говорится в сообщении МСП.

«Сегодня мы наблюдаем две положительные тенденции – повышение взаимного доверия крупнейших заказчиков с государственным участием и субъектов МСП, а также увеличивается готовность крупнейших заказчиков взаимодействовать с малым и средним бизнесом, – отметил он. – Для госкомпаний, среди очевидных плюсов работы с малым и средним бизнесом, можно выделить лучшее качество услуг, которое обеспечивается за счет растущей конкуренции и, не в последнюю очередь, гарантированных контрактов на определенное время. Этот же плюс особенно важен для самого малого и среднего бизнеса».

По результатам реализации комплекса мероприятий, направленных на создание при участии Корпорации условий для участия субъектов МСП в закупках в 2017 году, объем закупок 420 заказчиков составил 2,098 трлн рублей при расширении номенклатуры до 161,07 тыс. позиций. В 2018 году планируется продолжить работу над созданием условий по расширению доступа субъектов МСП к закупкам с достижением объема закупок у субъектов МСП в объеме не менее 3 трлн рублей. Глава Корпорации МСП подчеркнул, что безусловным приоритетом при этом является создание условий для стабильного развития инноваций и высоких технологий, как одного из основных факторов диверсификации экономики.