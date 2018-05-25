Новак позитивно отреагировал на закрытие антимонопольного дела против «Газпрома»
Министр энергетики России Александр Новак заявил, что новость об урегулировании антимонопольного дела ЕК по «Газпрому» позитивная. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».
«В любом случае завершение таких сложных процессов — это позитивный фактор. И что это нахождение соответствующего компромисса в рамках этого дела, я думаю, что хорошо, что этот процесс закончился», — сказал Новак в рамках ПМЭФ.
Ранее ЕК сообщила об урегулировании антимонопольного дела «Газпрома» и ЕС.
Как стало известно, в рамках урегулирования данного дела ЕК обязала «Газпром» обеспечить свободные поставки газа по конкурентным ценам в Центральную и Восточную Европу.
Впоследствии зампред правления «Газпрома» Александр Медведев рассказал, что «Газпром» удовлетворен решением ЕК по антимонопольному делу.