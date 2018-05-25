Правительство приступит к завершению налогового маневра в нефтянке

Вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов заявил на Петербургском международном экономическом форуме, что правительство намерено приступить к завершению налогового маневра в нефтянке. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы планируем завершить так называемый нефтегазовый маневр и снижать экспортные пошлины. Вопрос обсуждается в динамике, и вопрос обсуждается в компенсаторных мерах для нефтепереработки», — сказал Силуанов.

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Он подчеркнул, что власти уже приняли решение о снижении акцизов на нефтепродукты с 1 июля 2018 года.

«Это как первая часть того нефтегазового маневра, который будет реализован со следующего года», — добавил Силуанов.

Ранее сообщалось, что Минфин предложил понизить акцизы на нефтепродукты.