Голикова рассказала, сколько денег ее блок получит на выполнение майского указа

Вице-премьер Татьяна Голикова в интервью «Газете.Ru» рассказала о средствах, которые будут выделены на выполнение майского указа президента.

«Первое, что хочу сказать, что реализовывать не мне, а правительству. Со всеми коллегами, которые отвечают за соответствующие сферы деятельности: здравоохранение, образование, демография, наука, занятость, и так далее. Что касается оценок, то цифру в 8 трлн руб. слышали все. Цифра касается бюджетной системы, федерального бюджета, бюджетов регионов. Сейчас нам предстоит организовать работу», — сказала Голикова.

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Она подчеркнула, что на данный момент работа будет происходить на уровне отраслевых министерств вместе с регионами.

«Я думаю, что из этих 8 трлн руб., порядка 2,5 трлн руб., наверное, придется на мой блок — на демографию, образование, здравоохранение и науку», — уточнила Голикова.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин сообщил, что для нахождения денег на реализацию «майского указа» президента лучше скорректировать бюджетное правило.