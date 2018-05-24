Новак дал прогноз по средней цене на нефть

Министр энергетики России Александр Новак заявил, что средняя цена нефти в текущем году будет выше $60. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Конечно, цены будут выше $60 за баррель, с учетом того, что цены держатся последнее время на достаточно высоком уровне», — сказал Новак на ПМЭФ.

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Министр отказался прогнозировать, насколько выше цены будут, поскольку летом традиционно наблюдается рост спроса на нефть.

Также глава Минэнерго предложил следить за ситуацией на рынке.

Ранее глава Счетной палаты России Алексей Кудрин сообщил на Петербургском международном экономическом форуме заявил, что цены на нефть могут упасть до $50 за баррель в ближайшие три года.