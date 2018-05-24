Посольство России обвинило США в навязывании «неконкурентоспособного» газа Европе

Соединенные Штаты противодействуют реализации газопровода «Северный поток — 2», чтобы заставить страны Европы покупать американский сжиженный газ, говорится в заявлении посольства России в Вашингтоне.

«Атакуя «Северный поток-2», Вашингтон навязывает Европе свой неконкурентоспособный сжиженный природный газ. Геополитика опять самым откровенным образом вмешивается в экономику, дискредитирует лозунги о диверсификации поставок», — приводит РИА «Новости» текст заявления.

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В посольстве также заявили, что бывший президент США Рональд Рейган ввел санкции против ряда стран из-за строительства советского газопровода в Германию в начале 1980-х годов. По словам заявителей, ему «хватило мудрости» отменить санкции через несколько лет. В посольстве выразили надежду, что власти США поступят аналогичным образом.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео пообещал сделать все для остановки «Северного потока-2».