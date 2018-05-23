Российским чиновникам предложили отказаться от отдыха в санкционных странах
Бизнес-сообщество предложило российским чиновникам отказаться от отдыха в «санкционных» странах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на соответствующую инициативу, которая была направлена на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.
«Уже сегодня многие государственные служащие России планируют свой отдых, в том числе за рубежом. Необходимо незамедлительно рассмотреть предлагаемые поправки», — сказано в обращении.
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Как стало известно, за нарушение предложенных мер чиновникам будет грозить увольнение.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в окончательном чтении закон о контрсанкциях против США и иных недружественных стран.