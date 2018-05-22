Курс евро опустился ниже 72 рублей

Курс евро опустился ниже 72 руб. впервые с 9 апреля текущего года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Курс доллара снижался на 48 коп., до 61,12 руб.

Курс евро опустился на 62 коп., до 71,95 руб.

Фондовый рынок России открылся ростом, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

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Индекс Московской биржи вырос на 0,17% и составил 2336,56 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,25%, до 1294,88 пункта.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на вторник, вырос на 15,52 коп., до 73,33 руб., курс доллара вырос на 59,19 руб., до 63,53 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на вторник, выросла по сравнению с показателем с показателем на выходные и понедельник на 39,54 руб., составив 67,39 руб.

Июльский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,32%, до $79,47 за баррель.

Следить за ростом или падением цен на нефть, а также курсом российского рубля в режиме онлайн вы можете в разделе «Котировки».