Топилин назвал пессимистичным прогноз ООН о сокращении населения России

Прогнозы ООН о сокращении населения России до 132,7 млн человек с нынешних 147 млн излишне пессимистичны, передает РИА «Новости» заявление министра труда и соцзащиты Максима Топилина.

«У нас нет таких данных. ООН всегда излишне пессимистичные прогнозы дает. У нас более оптимистичные», — заявил Топилин.

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По его словам, сокращение населения сел в России будет происходить естественным путем и критическая ситуация не сложится.

«Новые центры, новые точки роста. В селах, конечно, что-то может меняться, но это будет. Так всегда будет. Всю историю развития цивилизации из сел переезжали в города», — отметил министр.

Ранее в ООН заявили, что население России продолжит сокращаться и к 2050 году достигнет отметки в 132,7 млн человек.