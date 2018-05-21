Трамп: Китай согласился купить огромное количество сельхозпродукции США

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай согласился приобрести огромное количество американской сельхозпродукции в рамках торгового соглашения.

«Китай согласился приобрести огромное количество дополнительной сельхозпродукции — это будет одна из лучших вещей, которая происходила с нашими фермерами за многие годы!», — написал Трамп в своем твиттере.

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Он подчеркнул, что для КНР будут снижены пошлины.

Ранее сообщалось, что США и Китай договорились о мерах по выравниванию торгового баланса.

Как отмечается, стороны решили увеличить экспорт «сельхозпродукции и энергии», а также сотрудничать в сфере защиты интеллектуальной собственности.