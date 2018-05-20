СМИ: британские власти не продлили Абрамовичу визу

Российский бизнесмен и владелец лондонского футбольного клуба «Челси» Роман Абрамович не смог продлить британскую визу. Об этом сообщает The Bell.

«Двое собеседников The Bell говорят, что предыдущая виза у Абрамовича истекла больше трех недель назад, а новую ему не выдали», — пишет издание.

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По словам другого источника, официального отказа в выдаче визы бизнесмену нет, его документы все еще рассматривают британские власти.

Как отмечается, это может быть причиной, по которой Абрамович не присутствовал на матче Кубка Англии против «Манчестер Юнайтед».

Ранее сообщалось, что Моуринью заявил о незаслуженной победе «Челси» в Кубке Англии.