В Госдуме сообщили о планах Меня после увольнения

Экс-министр строительства и ЖКХ Михаил Мень уже знает, что будет делать после увольнения. Об этом корреспонденту «Газеты.Ru» рассказал первый зампред комитета Госдумы по жилищной политике, депутат Александр Сидякин.

«Вчера мы с ним разговаривали, он сказал, что знает дальнейшую траекторию. Я думаю, что без работы он не останется», — сказал Сидякин.

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Он не уточнил, куда именно перейдет экс-министр.

По его словам, Мень является человеком, который умеет находить общий язык с разными структурами и сообществами.

Между тем, в пресс-службе министерства рассказали «Газете.Ru», что экс-министр «пока не называет свое новое место».

Ранее сообщалось, что премьер-министр Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил назначить Владимира Якушева министром строительства и ЖКХ.