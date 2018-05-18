Путин утвердил всех предложенных министров и вице-премьеров

Президент России Владимир Путин утвердил все кандидатуры на посты министров и вице-премьеров, предложенных премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину кандидатуры 10 вице-премьеров.

Медведев предложил Антона Силуанова на пост первого вице-премьера и министра финансов.

Ольгу Голодец — на пост вице-премьера по спорту и культуре.

Татьяну Голикову Медвдев предложил назначить вице-премьером по соцблоку.

Виталия Мутко — вице-премьером, курирующим строительную отрасль.

Новыми зампредседателями правительства также стали Максим Акимов, замминистра обороны Юрий Борисов, полпред президента в Центральном федеральном округе Алексей Гордеев, Юрий Трутнев и Дмитрий Козак.

Руководителем аппарата правительства Медведев предложил назначить Константина Чуйченко.