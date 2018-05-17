Германия изучает возможность компенсаций бизнесу из-за санкций США против Ирана

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Германия изучает возможность компенсаций малому и среднему бизнесу в связи с санкциями США против Ирана. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В связи с соглашением по Ирану ситуация такова, что мы можем посмотреть, дадим ли мы мелким и средним предприятиям определенные льготы, в настоящее время это изучается. Но у нас не должно быть иллюзий о том, чтобы всеобъемлющим образом компенсировать всей промышленности последствия соответственных мер со стороны США», — сказала Меркель.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Евросоюз намерен обеспечить присутствие своих компаний в Иране, несмотря на решение США по ядерной сделке.