Мэй объявила о готовности Британии покинуть таможенный союз ЕС

Премьер-министр Британии Тереза Мэй заявила, что страна покинет таможенный союз ЕС. Об этом сообщает Reuters.

Ранее издание The Telegraph писало, что британские власти намерены сообщить Европе о готовности остаться членом таможенного союза ЕС после 2021 года в рамках договора о выходе Великобритании из европейского содружества.

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Однако Мэй, отвечая на вопросы журналистов, опровергла эту информацию.

«Нет. Великобритания покинет таможенный союз после выхода из ЕС. Конечно, мы будем обсуждать будущие таможенные соглашения с Евросоюзом», — сказала британский премьер.

Ранее сообщалось, что в Британии выявили нарушения в работе организаторов кампании за Brexit.