«Ъ»: СП оценила сумму выявленных нарушений и недостатков в бюджетной системе

Общая сумма выявленных нарушений и недостатков в российской бюджетной системе составила в прошлом году 1,8 трлн руб. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отчет Счетной палаты (СП).

Как стало известно, наибольший объем нарушений был зафиксирован по части правил ведения бухучета — 813,6 млрд руб. (43% от общего объема), а также при формировании и исполнении бюджетов — 599 млрд руб. (32% от общего объема).

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Уточняется, что особенностью федбюджета в 2017 году была реализация приоритетных проектов.

«Степень исполнения предусмотренных на них бюджетных ассигнований Счетная палата называет низкой, что в итоге сказалось и на достижении целевых показателей программ. Всего объем неисполненных назначений оценивается в 12,3 млрд руб. (6,5% от показателя сводной росписи)», — сообщает издание.

Также большое количество нарушений было зафиксировано при госзакупках — 118,4 млрд руб.

Ранее сообщалось, что Счетная палата выявила более 2 тыс. нарушений при госзакупках.