Матвиенко спрогнозировала ущерб для США от реализации российских контрсанкций

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что реализация российского закона о контрсанкциях негативно скажется на экономике США. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Жизнь показывает, что, как правило, «зеркальные» меры являются наиболее ощутимыми и действенными. Срабатывает эффект бумеранга. Закон о контрсанкциях в отношении США, который вскоре выйдет из стен Государственной Думы, решения, которые примет на его основе правительство, несомненно, дадут такой эффект», — сказала Матвиенко.

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Она также отметила, что негативные последствия от контрсанкций ощутят американские компании и ряд отраслей американской экономики.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах России на антироссийские санкции.