Путин объявил о получении Молдавией статуса госнаблюдателя в ЕАЭС

Молдавия получила статус государственного наблюдателя в ЕАЭС. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА «Новости».

«Отмечу решение об учреждении статуса страны-наблюдателя при ЕврАзЭС. Согласован вопрос, чтобы такой статус был предоставлен республике Молдова. В этой связи хотел бы поприветствовать присоединившегося к заседанию президента [Молдавии] Игоря Николаевича Додона. Рассчитываем, что республика Молдова в качестве наблюдателя будет активно участвовать в деятельности нашего интеграционного объединения», — сказал Путин.

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Он также подчеркнул готовность рассмотреть заявки и от других заинтересованных стран.

Додон объявил о планах Молдовии получить статус наблюдателя в ЕАЭС в конце марта этого года.