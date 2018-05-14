Кудрин прокомментировал выдвижение на пост главы Счетной палаты

Председатель совета Центра стратегических разработок и бывший российский министр финансов Алексей Кудрин, которого фракция «Единая Россия» предложила в качестве кандидатуры на пост председателя Счетной палаты страны, прокомментировал свое выдвижение. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я должен сказать, что я не предполагал, что мне сделают такое предложение (выдвинуться на пост главы Счетной палаты. — Газета.Ru). Это первое», — заявил Кудрин.

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Он также отметил, что статус главы Счетной палаты сопоставим с уровнем первого вице-премьера. По его словам, других постов в правительстве или администрации главы государства ему не предлагали.

«Я знаю, что он (президент России Владимир Путин. — Газета.Ru) информирован об этом вопросе, мне даже обратную связь дали. Я разговаривал в Администрации президента», — уточнил Кудрин.

Ранее Кудрин в ходе встречи с президиумом фракции «Единая Россия» заявил, что хочет сделать работу Счетной палаты России более открытой.