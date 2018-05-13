В США не исключили санкций против компаний ЕС в случае сотрудничества с Ираном
Советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон допустил, что после выхода из иранского ядерного соглашения США могут применить против европейских компании санкции за сотрудничество с Тегераном, передает РИА «Новости».
По его словам, введение таких ограничений против компаний из стран Евросоюза зависит от поведения правительств стран.
Реклама
«Надеюсь, что европейцы увидят, что в конечном итоге их интерес — в том, чтобы согласиться с нами (по Ирану)», — заметил Болтон.
Ранее министр нефти Ирана Бижан Зангане заявил, что президент США Дональд Трамп играет в двойную игру на нефтяном рынке.