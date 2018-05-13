CNN: экс-помощник Трампа лоббирует интересы En+

Бывший помощник президента США Брайан Ланза заключил контракт с En+ Group, контролирующей «Русал», чтобы защищать ее интересы в США. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, Ланза и его фирма Mercury Public Affairs заключили контракт с En+ Group, который предусматривает лоббистскую деятельность.

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Как отмечается, Ланза будет представлять руководство компании, но не ее крупнейшего акционера Олега Дерипаску.

Ранее министр финансов США Ствиен Мнучин заявил о нежелании разорять «Русал».

По его словам, «Русал» не был целью американских санкций против России — они были нацелены на руководителя компании Олега Дерипаску.

Мнучин подчеркнул, что если Дерипаска избавится от контрольного пакета акций, то «Русал» будет вычеркнут из санкционного списка.