Профицит внешней торговли России в марте вырос на более чем 20%

Положительное сальдо внешней торговли России в марте текущего года выросло на 21,7% и составило $15 млрд. Об этом сообщается в материалах Банка России.

Как стало известно, объем экспорта в марте вырос в годовом выражении на 17,8%, до $36,9 млрд, импорта — на 15,2%, до $21,9 млрд.

Реклама

Ранее сообщалось, что положительное сальдо торгового баланса России в период с января по март выросло на 26,6% (на $10,2 млрд) и составило $48,5 млрд.

Уточняется, что экспорт России за указанный период увеличился на 23,1% в годовом выражении и составил $103,5 млрд.

В свою очередь импорт вырос на 20,3%, до $55 млрд. По данным таможенной статистики, в январе-марте внешнеторговый оборот России составил $158,5 млрд, увеличившись на 22,1%.